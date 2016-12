Real Madrid loot zwaar met Sevilla

De loting voor de achtste finales van het Spaanse bekertoernooi heeft een paar aansprekende affiches opgeleverd. Real Madrid treft Sevilla. De winnaar van de laatste drie edities van de Europa League is bezig aan een sterk seizoen en staat op de derde plek in de competitie.

Titelverdediger Barcelona werd gekoppeld aan Athletic de Bilbao. Die twee clubs troffen elkaar in de afgelopen acht jaar drie keer in de finale, steeds met de Catalanen als winnaar. Het eerste duel in de achtste finale is op 4 januari in Bilbao, de return volgt zeven dagen later in Camp Nou. Jasper Cillessen verdedigt normaal gesproken het doel van Barcelona in de bekerwedstrijden.

Met Villarreal en Real Sociedad staan de nummers vier en vijf van de Spaanse competitie tegenover elkaar in de achtste finale van de strijd om de Copa del Rey.