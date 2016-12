Crystal Palace durft het aan met Allardyce

Drie maanden nadat hij vanwege een corruptieschandaal was ontslagen als bondscoach van Engeland, keert Sam Allardyce terug in het Engelse voetbal. De 62-jarige gaat aan de slag als manager van Crystal Palace, waar hij vrijdag een contract voor 2,5 jaar ondertekende.

Big Sam volgt de ontslagen Alan Pardew op bij de nummer zeventien van de Premier League. Hij zit maandag tijdens Boxing Day al op de bank, als Crystal Palace tegen Watford speelt.

Allardyce werkte eerder onder meer Bolton Wanderers, Newcastle United, West Ham United en Sunderland. Na het EK van afgelopen zomer volgde hij Roy Hodgson op als bondscoach van Engeland, maar dat duurde slechts 67 dagen. De gelouterde Allardyce raakte in opspraak door een onthullende reportage van The Daily Telegraph over corruptie en fraude in het Engelse topvoetbal. Na één interland moest hij vertrekken.