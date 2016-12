Van der Poel verslaat Van Aert opnieuw

Mathieu van der Poel heeft zijn Belgische rivaal Wout Van Aert opnieuw verslagen. De 21-jarige Nederlander schreef onder het kunstlicht de wedstrijd uit de Superprestigereeks in Diegem op zijn naam. Van der Poel heeft nu vijf van de zes wedstrijden uit de Superprestige dit seizoen gewonnen, alleen in Spa-Francorchamps werd hij geklopt door Van Aert.

De wereldkampioen veldrijde van 2015 verstevigde met zijn zege in Diegem de leiding in het klassement. Er zijn nog twee wedstrijden uit de Superprestige te gaan, in februari in Hoogstraten en Middelkerke.