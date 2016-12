Durant velt taaie Pistons met 32

Golden State Warriors stoot door! Met hun overvloed aan supersterren lijken ze niet meer te kunnen verliezen. Vannacht was Kevin Durant de grote man met 32 punten. Hij stelde daarmee de 119-113 overwinning veilig tegen een taai Detroit Pistons.

Stephen Curry was met 25 punten, drie rebounds en acht assists ook van grote waarde voor Golden State, dat de zevende achtereenvolgende zege boekte. Zondag staat de confrontatie met Cleveland Cavaliers op het programma. Deze herhaling van de Finals van vorig seizoen is live te zien bij Ziggo Sport!

Cleveland beleefde zelf ook een goede generale voor de kraker op tweede kerstdag. Zij versloegen in eigen huis het armoedige Brooklyn Nets met 119-99. Het supertrio LeBron James, Kyrie Irving en Kevin Love was samen goed voor 78 punten. Cleveland blijft door de overwinning stevig koploper in de Eastern Conference.

De nummer twee van de NBA is op dit moment San Antonio Spurs. De Texanen verloren eerder deze week nog van Los Angeles Clippers, maar herstelde zich nu goed. Aan de hand van Kawhi Leonard won San Antonio vrij eenvoudig op bezoek bij Portland Trailblazers met 110-90.