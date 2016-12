Invaller Maher wint met Osmanlispor

Adam Maher kwam zondag bij het Turkse Osmanlispor opnieuw niet verder dan een korte invalbeurt, maar daarin zag de van PSV gehuurde middenvelder zijn ploeg wel de drie punten binnenhalen. Door een benutte penalty in de negentigste minuut won Osmanlispor bij Rizespor en blijft de club van Maher in de buurt van de subtop in de Turkse voetbalcompetitie.