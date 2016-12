Nederlanders trefzeker in Turkije

Mede dankzij doelpunten van Nigel de Jong en Wesley Sneijder heeft Galatasaray in de Turkse competitie een 5-1 zege geboekt op Alanayaspor. De Jong opende na een halfuur de score in de Türk Telekom Arena. Tien minuten later werd het gelijk, maar een eigen doelpunt van Lamine Gassama bracht Galatasaray nog voor rust weer op voorsprong.