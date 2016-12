Van Aert klasse apart in Heusden-Zolder

Wout van Aert heeft in Heusden-Zolder de zesde wedstrijd om de wereldbeker veldrijden gewonnen. De Belgische wereldkampioen reed vanaf de tweede ronde alleen voorop en had halverwege al een minuut voorsprong op zijn rivaal Mathieu van der Poel. Hij had lang gezelschap van een opvallend sterke Lars Boom.