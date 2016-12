City worstelt zich langs taai Hull

Het kostte even wat moeite, maar Manchester City heeft drie punten overgehouden aan het duel met Hull City. De ploeg van Josep Guardiola kwam moeizaam op gang, maar uiteindelijk brak een benutte penalty in de tweede helft de ban. The Citizens bepaalden de eindstand zelfs nog op 3-0.

Vertekend beeld

De eindstand is een behoorlijk vertekend beeld van de werkelijke krachtsverschillen. Hull verdedigde vóór rust goed en kreeg ook in de tweede helft een paar aardige kansen. City zette er vooral in het eerste bedrijf weinig tegenover en had uiteindelijk een penalty nodig om los te komen. Yaya Touré schoot de terechte pingel in de 72ste minuut binnen.

Verzet gebroken

Na de benutte strafschop was het verzet van Hull gebroken. Na iets meer dan 5 minuten tekende Kelechi Iheanacho al voor de 2-0. Hij was het eindstation van een mooie combinatie. Diep in blessuretijd moest de arme thuisploeg ook nog een eigen doelpunt slikken. De poging van Raheem Sterling verdween via Curtis Davies in het doel.

De vechtlust van Hull werd niet beloond, daardoor blijven The Tigers hekkensluiter in de Premier League. De mannen uit Manchester bezetten met 39 punten nu de tweede plaats in Engeland, achter Chelsea (46 punten). Liverpool (37) komt nog in actie en kan de tweede stek bij winst weer overnemen.