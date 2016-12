Van Rhijn scoort voor winnend Brugge

Met zijn derde doelpunt van het seizoen heeft Ricardo van Rhijn er mede voor gezorgd dat Club Brugge de koppositie in de Belgische competitie behoudt. De oud-Ajacied bracht zijn ploeg tegen Mouscron-Péruwelz met een rake vrije trap na ruim een uur op gelijke hoogte en was niet veel later verantwoordelijk voor de assist bij de winnende 2-1 van Jelle Vossen.