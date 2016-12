'Barney' en Van Gerwen in actie op WK darts

Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen komen dinsdagavond voor de tweede keer in actie op het wereldkampioenschap darts in Londen. Om 20.00 uur (Nederlandse tijd) neemt 'Barney' het op tegen de Engelsman Alan Norris. De partij tussen Van Gerwen en de Spanjaard Cristo Reyes is de derde en laatste van de avond in het Alexandra Palace. 'Mighty Mike' is de nummer één van de plaatsingslijst op het WK.