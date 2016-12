Juve wil Iniesta, toptalent richting NL

Dromen, dat doen ze zeker bij Juventus. Giuseppe Marotta is technisch directeur van De Bianconeri en heeft grootse plannen, want volgens calciomercato.it wil hij Andrés Iniesta naar Turijn halen. Het contract van de Spaanse spelmaker loopt medio 2018 af bij Barcelona. Marotta hoopt dat Iniesta daarna toe is aan een nieuw avontuur en voor Juve kiest. Hij gelooft in een Pirlo-scenario.

Andrea Pirlo had er al tien seizoenen bij AC Milan opzitten toen hij in 2011 de overstap maakte naar Juventus. Volgens Marotta is het daarom niet vanzelfsprekend dat Iniesta voor eeuwig verbonden blijft aan Barça. Dani Alves moet zijn ex-collega ervan overtuigen voor Juve te kiezen. De Braziliaan maakte afgelopen zomer de overstap van Barcelona naar Turijn en speelde liefst acht seizoenen samen met Iniesta.

Speelt Martin Ödegaard straks in de Eredivisie? Het heeft er alle schijn van. Het toptalent van Real Madrid speelde nog maar één duel voor de hoofdmacht van de club en mag worden uitgeleend. Marca meldt dat de 18-jarige Noor zelf de voorkeur heeft voor de Nederlandse competitie. Het is nog niet bekend of er ook Nederlandse clubs zijn die zich bij Real hebben gemeld voor de middenvelder.

Paris Saint-Germain tastte deze winter al diep in de buidel voor Julian Draxler, maar de steenrijke Fransen zijn nog niet klaar met kopen. De regerend kampioen wil ook nog Phillippe Coutinho naar Parijs halen en legt een bod van 50 miljoen euro neer bij Liverpool, schrijft The Daily Express. De Braziliaan staat aan de kant met een enkelblessure, maar speelde in de eerste seizoenshelft de sterren van de hemel.

Fans van Barcelona vragen om Luka Modric. Dat blijkt uit de enquête die El Mundo Deportivo heeft gehouden onder Barça-supporters. De vraag luidde: Wie zie je het liefst naar Barcelona komen? De Kroaat van Real Madrid kreeg liefst 53% van de stemmen. Zijn landgenoot Darijo Srna, Héctor Bellerín, David Silva en Sergio Ramos volgen op gepaste afstand.

Liverpool wil Joe Hart, maar als het The Reds niet lukt de doelman binnen te halen, dan zijn er volgens TalkSport genoeg alternatieven: Asmir Begovic (Chelsea), Mattia Perin (Genoa), Jordan Pickford (Sunderland), Jan Oblak (Atlético Madrid), Fraser Forster (Southampton), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Jack Butland (Stoke City) en Hugo Lloris (Tottenham Hotspur).