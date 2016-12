Tevéz voor ton per dag naar China

Carlos Tévez is de volgende die kiest voor de miljoenen uit China. De 32-jarige Argentijn laat zijn jeugdliefde Boca Juniors achter voor een avontuur bij Shanghai Shenhua. Apache wordt met afstand de bestbetaalde voetballer aller tijden.

Het zag er lang naar uit dat Tévez zijn carrière af zou sluiten in zijn geboorteland bij Boca, waar hij zijn loopbaan ook begon. Maar het enorme salaris dat de club hem biedt in China, kan hij moelijk weerstaan. De voormalig speler van Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City en Juventus gaat in Shanghai liefst 721 duizend euro per week verdienen, een dikke ton per dag.

TWEE KEER ZOVEEL ALS MESSI

Ter vergelijking: Cristiano Ronaldo ontvangt van Real Madrid wekelijks 428 duizend euro en Barcelona betaalt 394 duizend per week aan Lionel Messi. Tévez krijgt dus bijna twee keer zoveel betaald als Messi. Zijn landgenoot Ezequiel Lavezzi was tot vandaag met een salaris van 580 duizend euro per week de bestbetaalde voetballer ter wereld. Hij speelt ook in China, bij concurrent Hebei China Fortune FC.

Steeds meer spelers maken de overstap naar Azië. Vorige week werd bekend dat Oscar voor 71 miljoen verkast van Chelsea naar Shanghai SIPG. De 24-jarige Braziliaan krijgt daar een weeksalaris van 469 duizend euro.