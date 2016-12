Horner begrijpt niets van kritiek op Max

Max Verstappen kreeg afgelopen seizoen veel lof, maar ook behoorlijk wat kritiek op zijn rijstijl. Christian Horner staat daar van te kijken. De teambaas van Red Bull noemt Max' manier van rijden juist 'verfrissend voor de Formule 1'. Dat zegt hij in gesprek met Autosport.

Verstappen liet in 2016 een knap staaltje racewerk zien. Vooral tijdens de Grand Prix van Brazilië liet hij zien over enorm veel talent te beschikken door op een nat circuit in de laatste 16 rondes van de veertiende naar de derde plaats te rijden. Toch leverde de agressieve manier van rijden ook veel kritiek op aan het adres van Max. 'Ik begrijp niet waar iedereen zich zo druk om maakt', zegt Horner.

'Max doet het gewoon ontzettend goed en racet heel erg hard. Maar hij is een nieuwkomer, dus met kritiek heb je dan altijd te maken. Hij maakt zich er niet zo druk om, houdt zijn hoofd koel en geniet van het racen. Ik vind niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Als Max in een auto zit, dan geeft hij alles. En dat is een genot om naar te kijken', aldus de man die Max midden in het seizoen van Toro Rosso naar Red Bull haalde.'Begrijp niet waar iedereen zich zo druk om maakt'

Acties van Verstappen leverden dit jaar vooral veel kritiek op van de Ferrari-coureurs. Toen Max op Spa van zijn lijn afweek met Kimi Raikkonen op zijn staart, waren de poppen aan het dansen. Het leverde de Verstappen-rule op. Daardoor mag je nu niet meer van je lijn afwijken als je al aan het remmen bent.

Sebastian Vettel heeft ook nog steeds nachtmerries van Max en dat komt vooral door de Grand Prix van Mexico. In onze F1 Fans Update van vorige week zie je waarom Vettel een vervelend jaartje beleefde:

Ook in 2017 is de Formule 1 weer exclusief te volgen bij Ziggo Sport Totaal! We beginnen het seizoen in het weekend van 24 t/m 26 maart met de Grand Prix van Australië. Tot die tijd volg je al het Formule 1-nieuws op www.ziggosporttotaal.nl