Klopp heeft het titelgevoel weer

Jürgen Klopp droomt al stiekem van de Premier League-titel. De coach van Liverpool draait lekker met The Reds en dat doet hem denken aan zijn succesvolle periode bij Borussia Dortmund.

Klopp hielp Dortmund uit een dal toen hij in 2008 werd aangesteld als trainer van Die Borussen. In zijn eerste seizoen leidde hij de Duitse topclub naar de zesde plaats, terwijl de ploeg een jaar eerder dertiende was geëindigd in de Bundesliga. Hij bouwde snel een succesploeg die in de seizoenen 2010/11 en 2011/12 de landstitel pakte. In 2013 stond Dortmund zelfs in de Champions League-finale.

In drie jaar tijd lukte het Klopp om van Dortmund weer een topclub te maken en prijzen te pakken. Zijn taak bij Liverpool lijkt nu echter een stuk zwaarder. Fans van de club wachten al 27 jaar op de titel en hopen dat Klopp de redder in nood is. 'Ik weet niet zeker of ik deze situatie moet vergelijken met die bij Dortmund toen, maar het voelt goed', zegt Klopp. 'De sfeer is in ieder geval uitstekend'

Met Liverpool is Klopp prima bezig sinds hij vorig seizoen werd aangesteld als hoofdtrainer. De Duitse coach laat zijn ploeg aantrekkelijk voetbal spelen en dat levert bovendien goede resultaten op. Liverpool staat derde in de Premier League en heeft koploper Chelsea nog in zicht. Het gat met The Blues is negen punten, maar Liverpool heeft nog een duel tegoed. Vanavond komt Stoke City op bezoek.

