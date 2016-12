Gretig Liverpool klopt Stoke City

Liverpool heeft Stoke City van zich afgeschud. De ploeg van Jürgen Klopp kwam in een vermakelijke eerste helft nog op achterstand, maar herstelde zich voor rust. In de tweede helft werd de zege veiliggesteld door de voorsprong uit te breiden naar 4-1. Bij Stoke maakte Ibrahim Afellay na maanden blessureleed zijn rentree.

De Nederlandse inbreng op Anfield was vanavond groot. Georginio Wijnaldum, Erik Pieters en Bruno Martins Indi verschenen aan de aftrap. Afellay mocht van Mark Hughes als invaller zijn minuten maken.

KANSENREGEN

Beide ploegen gingen vanaf de aftrap op zoek naar doelpunten, waardoor het een open wedstrijd was. Stoke vond als eerste het net. Jonathan Walters knikte de 1-0 binnen op aangeven van Pieters. Adam Lallana en Roberto Firmino schoten vervolgens raak en draaiden de wedstrijd om. The Reds konden met een voorsprong aan de thee.

Na een uur spelen was het verzet van de nummer twaalf van de Premier League gebroken. Imbula gleed de bal in eigen doel. De marge was vergroot naar twee doelpunten. Liverpool bleef gretig. Daniel Sturridge bekroonde zijn invalbeurt met de vierde en laatste treffer voor de thuisploeg.

STUIVERTJE WISSELEN

Liverpool springt door de zege weer over Manchester City heen. De achttienvoudig Engels kampioen staat op een tweede plaats en heeft een achterstand van zes punten op Chelsea. Stoke City bezet na achttien wedstrijden de dertiende positie.