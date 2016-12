Brama van PEC Zwolle naar FC Utrecht

Wout Brama verhuist van PEC Zwolle naar FC Utrecht. De dertigjarige middenvelder heeft een contract voor anderhalf jaar ondertekend in De Galgenwaard. FC Utrecht had een extra middenvelder nodig omdat Rico Strieder vanwege een zware knieblessure de rest van dit seizoen is uitgeschakeld.