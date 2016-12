Stuivenberg ziet nieuwe club Genk winnen

Racing Genk heeft eindelijk weer een zege geboekt. Onder toeziend oog van de nieuwe trainer Albert Stuivenberg won de thuisploeg met 2-0 van AA Gent. Alejandro Pozuelo en Nikos Karelis maakten in de eerste helft de doelpunten.

Een dag voor de wedstrijd werd Peter Maes vanwege tegenvallende resultaten ontslagen door Genk. Uit de voorgaande vier duels had de ploeg slechts één punt gepakt. Racing Genk was onder Maes wél succesvol in de Europa League en het Belgische bekertoernooi, waarin het nog steeds meedoet.