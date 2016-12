Van Gerwen komt goed weg na wereldpot

Michael van Gerwen heeft de tweede horde genomen op het WK in Londen. De nummer 1 van de plaatsingslijst moest er wel bijzonder hard voor werken tegen Cristo Reyes, die aanzienlijk meer tegenstand bood dan verwacht.

De Spanjaard gooide de wedstrijd van zijn leven en haalde een imponerend hoog gemiddelde van ruim 106 punten per beurt, zelfs nog iets meer dan Van Gerwen (105). Mighty Mike trok de partij desondanks in zes sets naar zich toe. Het werd 4-2 voor de Brabander.

Tien dagen na zijn soepele zege in de eerste ronde op de Kim Viljanen begon Van Gerwen sterk. Een vlotte overwinning leek in de maak toen hij de eerste set met 3-0 naar zich toe trok. Reyes liet zich echter niet ontmoedigen en kwam sterk terug. Toen Van Gerwen een paar dubbels miste, sloeg de 29-jarige Spanjaard direct toe. Reyes gooide wel al zijn dubbels raak en won de tweede set met 3-0.

Van Gerwen sloeg terug met een hoge finish van 161 in de derde set, al trok hij die wel pas in de vijfde leg binnen. Reyes gaf zich echter niet gewonnen, ook niet na verlies van de vierde set. Toen Van Gerwen in de vijfde set even wat minder gooide, bracht de darter van Tenerife de spanning terug. De Brabander kwam met de schrik vrij, ook omdat Reyes in de beslissende leg van set zes wél een cruciale dubbel miste.

'Wie had van tevoren gedacht dat Cristo zo goed zou gooien? Ik niet in ieder geval', aldus Van Gerwen. 'Ik ben blij dat ik deze er doorheen heb kunnen slepen.'

Van Gerwen, de topfavoriet voor de titel in Alexandra Palace, staat donderdag in de derde ronde tegenover Darren Webster. The Demolition Man maakte in de tweede ronde grote indruk door de Australiër Simon Whitlock met 4-0 te verslaan.