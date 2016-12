Nederlandse darters treffen finalisten op WK

De Nederlandse darters Benito van de Pas en Raymond van Barneveld staan woensdagavond in de derde ronde van het WK tegenover de twee finalisten van afgelopen jaar, Gary Anderson en Adrian Lewis. Van de Pas opent de achtste finales tegen de Schotse wereldkampioen Anderson, die bijna een jaar geleden zijn titel prolongeerde door Lewis in de finale met 7-5 te verslaan.

Van Barneveld neemt het op tegen de Engelse wereldkampioen van 2011 en 2012. De 49-jarige Hagenaar wil revanche nemen voor zijn nederlaag tegen 'Jackpot' van afgelopen jaar in de halve finales. 'Barney' maakte dinsdag in de tweede ronde grote indruk door Alan 'Chuck' Norris met 4-0 te verslaan. Van de Pas kwam al voor de kerstdagen in actie. De 23-jarige Tilburger moest heel diep gaan om af te rekenen met Terry Jenkins.

Jelle Klaasen hoopt zich woensdag als vierde Nederlander te plaatsen voor de derde ronde. De halvefinalist van afgelopen jaar neemt het tijdens het middagprogramma op tegen de Noord-Ier Brendan Dolan. Topfavoriet Michael van Gerwen komt donderdag in actie in de achtste finales.