ADO Den Haag en Wang weer voor de rechter

ADO Den Haag en Wang Hui treffen elkaar woensdag weer in de rechtszaal. Dit keer in Den Haag, voor het kort geding dat de eredivisieclub heeft aangespannen tegen de grootaandeelhouder uit China. ADO Den Haag wil voor de rechter afdwingen dat United Vansen, het bedrijf van Wang Hui, alsnog een bedrag van ruim 2,3 miljoen euro overmaakt. Dat geld zou vorig jaar al in termijnen worden bijgeschreven op de rekening van de club.