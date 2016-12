Kroatisch international naar AA Gent

AA Gent heeft de gewenste nieuwe doelman binnen. Lovre Kalinic komt de gelederen van de Belgische club versterken. De zesvoudig international komt na de winterstop over van Hajduk Split en tekende een contract tot de zomer van 2021. Hij kost ongeveer drie miljoen euro.

Kalinic (26) was op het afgelopen EK in Frankrijk de tweede doelman van zijn land. Vorig seizoen was hij bij Hajduk Split goed voor negentien duels zonder tegentreffers in 31 wedstrijden. Hij vestigde daarbij een record in de Kroatische competitie door acht wedstrijden op rij de nul te houden. Dit seizoen was Kalinic aanvoerder van Hajduk.