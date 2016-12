Ronde van Qatar gaat niet door

De Ronde van Qatar gaat niet door. Het gaat daarbij zowel om de rittenkoers voor mannen als om die voor vrouwen. Volgens de UCI is de organisatie er niet in geslaagd voldoende geldschieters aan te trekken. De Ronde van Qatar zou in 2017 voor het eerst deel uitmaken van de UCI WorldTour, waardoor alle topteams verplicht zouden deelnemen.