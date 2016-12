Stam moet Swans redden, China wil scheids

Swansea City zette Bob Bradley al na 85 dagen op straat en is bij de zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen bij Jaap Stam, schrijft De Telegraaf. De 67-voudig international begon afgelopen zomer als coach bij Reading en staat met die club momenteel derde in de Championship. Stam moet Swansea uit de put helpen, want de ploeg uit Wales bungelt onderaan in de Premier League.

Na 18 duels staan The Swans negentiende en daarom zag de clubleiding het niet meer zitten in Bradley. Met Stam hoopt Swansea de weg naar boven weer terug te vinden. Mocht The Dutch Destroyer ingaan op de aanbieding, dan komt hij twee landgenoten tegen: Mike van der Hoorn en Leroy Fer.

TOPTALENT NAAR FRIESLAND

Het heeft er alle schijn van dat Martin Ödegaard voor 18 maanden wordt verhuurd aan sc Heerenveen. Volgens Marca zijn de Friezen dichtbij het aantrekken van het supertalent van Real Madrid. Heerenveen heeft internationaal gezien een goede reputatie als het gaat om het ontwikkelen van talenten uit Scandinavië. Real ziet de club uit het noorden daarom als een goede tussenstap voor de 18-jarige Noor.





SLECHT NIEUWS VOOR DE TOPCLUBS

Zo’n beetje alle topclubs zitten achter Gianluigi Donnarumma aan, maar voor hen is er slecht nieuws. El Mundo Deportivo meldt namelijk dat de 17-jarige doelman zijn contract bij AC Milan gaat verlengen tot medio 2022. De beoogde opvolger van Gianluigi Buffon bij het Italiaanse elftal gaat in de komende vijf jaar liefst 50 miljoen euro verdienen.

Arsenal heeft een nieuw talent op het oog. Volgens The Daily Mail overweegt de ploeg van Arsène Wenger Cohen Bramall over te nemen van amateurclub Hednesford Town. De 20-jarige linksbuiten trainde afgelopen week met onder andere Alexis Sánchez en Mesut Özil, waar hij blijkbaar veel indruk maakte.

The Gunners verliezen misschien Kieran Gibbs. Sam Allardyce wil de weg met Crystal Palace naar boven inzetten en ziet in de linksback de eerste versterking, weet The Sun. Gibbs speelt op dit moment de tweede viool achter Nacho Monreal. Zijn contract loopt over achttien maanden af.

POSTUGEES TALENT OP DE RADAR, TIOTE RICHTING SPANJE

José Mourinho houdt de competitie in zijn geboorteland goed in de gaten. Volgens The Mirror is de manager van Manchester United geïnteresseerd in de diensten van Benfica-verdediger Nélson Semedo. De rechtsback moet een slordige 41 miljoen euro kosten. The Red Devils hopen ook teamgenoot Victor Lindelöf te contracteren.

Cheick Tioté kan de overstap naar de Primera División maken. Sporting Gijón wil de middenvelder van Newcastle United voor ruim een miljoen euro overnemen. De 30-jarige oud-speler van FC Twente en Roda JC moet de Spanjaarden een kwaliteitsimpuls geven, aldus The Daily Mail.

CHINEZEN WILLEN NU OOK AL SCHEIDSRECHTERS LOKKEN

Een wél heel opvallend gerucht vandaag in The Mirror. Mark Clattenburg moet de volgende zijn die de overstap maakt naar China. De Chinezen zijn bezig met een voetbalrevolutie en willen nu ook het scheidsrechterkorps verbeteren. De 41-jarige Clattenburg wordt gezien als één van de beste scheidsrechters ter wereld.