Seizoen voorbij voor topschutter Genk Karelis

Kersverse coach Albert Stuivenberg van Racing Genk moet het de rest van het seizoen doen zonder topschutter Nikos Karelis. De Griekse aanvaller blesseerde zich dinsdag in het met 2-0 gewonnen competitieduel met AA Gent. Uit onderzoek bleek een dag later dat de voorste kruisband van zijn linkerknie is afgescheurd.