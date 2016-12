Spurs vestigt bij winst nieuw clubrecord

Tottenham Hotspur kan vanavond een clubrecord breken. Bij winst op Southampton heeft de ploeg van Mauricio Pochettino dit kalenderjaar 71 punten verzameld, het hoogste aantal in de Premier League in de clubgeschiedenis. In 2013 haalden The Spurs 70 punten.

Maar het zal een lastige opgave worden. Tegenstander Southampton heeft dit seizoen in het eigen St. Mary's Stadium slechts een keer verloren. Chelsea won in oktober van The Saints. 'We weten dat het zwaar wordt. Southampton speelt de laatste tijd erg goed. Maar we proberen onze goede lijn door te zetten', vertelt Pochettino.

Beide teams hebben tien dagen niet gespeeld, waardoor ze zich goed konden voorbereiden op het duel. 'Het is dan belangrijk om gecontreerd te zijn. Gelukkig spelen we tegen een goede ploeg, want dat zorgt voor een goede concentratie en goede spirit', aldus de manager van Southampton, Claude Puel.

JAY RODRIGUEZ

Voor Pochettino is de wedstrijd tegen de nummer 8 een weerzien van veel gezichten. De Argentijn was voor zijn komst naar Tottenham de trainer van de ploeg uit het zuiden van Engeland. Vooral de ontmoeting met Jay Rodriguez doet de trainer deugt. De spits is na meer dan een jaar blessureleed weer fit.

'Ik ben blij om hem terug te zien. Hij is niet alleen een geweldige speler, maar ook een topgozer en een echt professional. We hebben allemaal zijn pijn gevoeld. Ik wens hem al het beste en we zullen hem goed moeten verdedigen', besluit Pochettino.

De wedstrijd Southampton - Tottenham Hotspur zie je om 20.45 uur op Ziggo Sport (14) en Ziggo Sport Select. Geen Ziggo abonnee? Geen probleem! Via Ziggo Sport Go mis je niets.