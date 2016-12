Luiten in 2016: KLM Open en 2 x 2

Het is bijna 2017. Een laatste moment dus om terug te kijken op het afgelopen jaar van Joost Luiten. Een goed jaar voor Joost, helemaal als we kijken naar het minder verlopen 2015. Het jaar van Joost in een paar woorden was daarom: een uitstekende comeback.

Een comeback, want nog niet heel lang geleden was Luiten bezig aan een duikeling op de wereldranglijst. Hij eindigde 2014 als 29ste van de wereld, maar na 2015 was Luiten de nummer 89. Een moeilijke periode in de Verenigde Staten zorgde voor een matig jaar. Hij zag naar eigen zeggen zijn coaches te weinig en daardoor slopen en kleine foutjes in zijn techniek.

ALLES NIEUW

Maar Luiten kwam terug. Letterlijk en figuurlijk. Een nieuwe vriendin, een nieuwe mentale coach en meer tijd met zijn coach Phil Allen. Het betaalde meteen uit. Luiten speelde goed en eindigde in het begin van het seizoen vaker wél, dan niet in de top 10 als hij een toernooi speelde.

Echt goed ging het in april. Twee keer was er in die maand slechts één iemand beter. In Spanje was het Andrew Beef Johnston die de titel pakte voor de Rotterdammer, in China was Soomin Lee net te sterk. Na China was Luiten de nummer 61. Een plek in de belangrijke top 50 was binnen bereik.

GEEN RYDER CUP

Maar toen werd het minder. In de grote toernooien was de Nederlandse troef niet goed genoeg. Een gemiste cut tijdens The Open, geen bijzondere prestatie op de Olympische Spelen en tijdens het PGA Championship werd hij 33ste. Geen top 50, en ook geen Ryder Cup. Nog altijd een doel van Luiten.

Geen spectaculaire notering tijdens het PGA Championship, maar dit was prima:

En toen ineens. Het KLM Open. Luiten verklaarde later dat hij er totaal geen vertrouwen in had. 'Ik sloeg ze alle kanten op', zei hij over de dagen voor het toernooi. Hoe anders was het tijdens de rondes in Spijk. Alles. Was. Raak.

'ALLES IN DE HOLE'

Op de laatste dag produceerde Luiten maar liefst tien birdies. 'Ik hoefde er maar naar te kijken en de bal verdween in de hole', zei hij na afloop. Toch die titel waar Luiten zo op hoopte. En wat voor één. Voor de tweede keer kwam de naam 'Joost Luiten' op de beker. Nog zo'n jaar als dit, en Luiten komt volgend jaar zeker die top 50 van de wereldranglijst binnen. Tot 2017.

Luiten wint het KLM Open

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

