Rappe Ntab maakt nieuwe status waar

Daidai Ntab heeft in Heerenveen zijn eerste Nederlandse titel veroverd op de 500 meter. De 22-jarige sprinter van Team Plantina reed bij de NK afstanden in de tiende en laatste rit de beste tijd (34,80). Daarmee duwde hij Ronald Mulder naar zilver (34,83). Jan Smeekens pakte brons in 34,91.