Spurs houden zicht op Champions League

Tottenham Hotspur heeft zichzelf een goede dienst bewezen. Op bezoek bij Southampton wonnen de Londenaren met 4-1 door goals van Dele Alli, Harry Kane en Heung-min Son. Hierdoor blijft Tottenham in het spoor van de top vier en houdt het zicht op een Champions League-ticket.

SLORDIGHEDEN, KOPGOALS EN EEN GELIJKE STAND

Southampton schoot uit de startblokken in het eigen St Mary's. Door een knappe kopgoal van Virgil van Dijk was het binnen twee minuten al 1-0. Daarna gingen The Saints door en kregen ze nog een paar grote kansen. Deze maakten ze alleen niet. Het was zelfs Tottenham dat verrassend op 1-1 kwam. Alli knikte raak na een aangeraakte voorzet van Moussa Sissoko.

Tottenham was daarna wat sterker al drukte dat zich meer uit in balbezit dan in kansen. Beide ploegen speelden te slordig om tot een tweede goal te komen. Alli en Nathan Redmond probeerden het nog aan beide kanten met een schot van afstand, maar Hugo Lloris en Frasier Foster hoeft niet echt in actie te komen. Dus gingen de ploegen rusten met een 1-1 tussenstand.

RODE REDMOND, KANE HELD EN SUKKELTJE, SPURS VERBREKEN CLUBRECORD

Na de pauze waren het The Spurs die uit de startblokken schoten. Na zes minuten kwamen ze dan ook op voorsprong. Opnieuw was het een kopgoal, dit keer gemaakt door Kane. Niet veel later kon hij aanleggen van elf meter. Redmond haalde Dele Allit onderuit. Hij moest met rood vertrekken en van de kant toezien hoe Kane achter de bal ging staan.

Kane faalde echter jammerlijk. Hij schoot de bal ziedend hard over. Toch nam Tottenham de punten mee naar Londen nadat Son en Alli de 3-1 en 4-1 op het bord zette. Door de overwinning verbreekt Tottenham en fraai record. Het heeft nu 71 punten gehaald in het kalenderjaar 2016. Dat is er één meer dan het oude record van 70 dat stamt uit 2013.