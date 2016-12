Promes naar Reds en Neymar Flamengo

Fans van Liverpool weten het zeker: Quincy Promes komt eraan. Supporters van de Engelse topclub zijn helemaal gek gemaakt na een post van Promes op Instagram. De rechtsbuiten van Spartak Moskou wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar The Reds en gooide zelf nog wat olie op het vuur. Maar vooral de reactie van Georginho Wijnaldum op die foto biedt hoop.

Promes verkaste in 2014 van FC Twente naar Spartak en is nu bezig aan zijn derde seizoen in Rusland. Hij doet het daar uitstekend. Dit seizoen scoorde hij 6 keer in 14 competitieduels voor Spartak. Wijnaldum speelt sinds de zomer voor Liverpool en ziet Promes graag naar zijn club komen. Dat blijkt uit deze reactie:

Alex Oxlade-Chamberlain is geen vaste waarde bij Arsenal, maar kan toch een opmerkelijke stap maken. De rappe vleugelspits staat namelijk in de belangstelling van Manchester City en Liverpool, schrijft The Guardian. Volgens de Engelse kwaliteitskrant staat Arsenal open voor een transfer. The Gunners willen hem voor 25 miljoen euro verkopen, maar dan wel pas in de zomer.

Memphis Depay heeft zich nog verder in de nesten gewerkt bij Manchester United, want The Sun heeft foto’s van de vleugelaanvaller gepubliceerd waarop te zien is dat hij een waterpijp rookt. Depay is op een zijspoor geraakt bij United. Hij stond dit seizoen nog maar twintig minuten binnen de lijnen en mag daarom vertrekken. Deze foto zou geïnteresseerde clubs weleens af kunnen schrikken:

WORLD EXCLUSIVE: Man Utd flop caught smoking in photos that may harm his relationship with Jose Mourinho https://t.co/xSoMMMv3Uw pic.twitter.com/f5V2tQ3LTl — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 28 december 2016

Flamengo kan alvast gaan sparen. Neymar heeft namelijk in de rust van een gala-wedstrijd in Maracaná aangegeven dat hij dolgraag ooit eens bij de roodzwarten uit Rio de Janeiro aan de slag gaat. 'Het zou een eer voor mij zijn uit te komen voor Flamengo in Maracaná. Ik zou daar het liefst de hele dag spelen. Flamengo is een club waar ik voor wil spelen', bekende de Braziliaanse ster van Barcelona.

Genoa heeft goud in handen met Pietro Pellegri. De Italiaanse spits geldt als een groot talent en maakte onlangs op 15-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste van de club. De Europese topclubs zitten niet stil en hebben bij Genoa al aangeklopt voor de tiener. Volgens TalkSport gaat het om Juventus, Manchester City en Manchester United.

Harry Kane is bereid een carrièremove te maken. De trefzekere spits van Tottenham Hotspur miste tegen Southampton jammerlijk vanaf de strafschopstip en zag zijn inzet huizenhoog over gaan. Zijn haters genoten ervan op social media, maar ook de international kon er de lol van inzien en solliciteerde alvast voor een baan als kicker bij een NFL-team: