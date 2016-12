Van Aert wint en Van der Poel valt

Wout van Aert heeft de Azencross op zijn naam geschreven. De Belgische wereldkampioen kwam als eerste in Loenhout over de finish. Zijn landgenoten Tom Meeusen en Kevin Pauwels eindigden respectievelijk als tweede en derde. De cross werd overschaduwd door een heftige valpartij van Mathieu van der Poel.

De Nederlands kampioen viel op zijn rechterschouder, nadat hij in de voorlaatste ronde over een heuvel kwam. Hij leek ook zijn nek te bezeren. Van der Poel bleef roerloos liggen en werd met een brancard van de weg gehaald. Na kort medisch onderzoek werd hij in een ziekenauto naar een ziekenhuis vervoerd.

De schade lijkt mee te vallen. 'Ik ben okay', twitterde Van der Poel na een bezoek aan een ziekenhuis in Malle. 'Het was een nare val, maar het was mijn eigen fout. Ik heb vooral geluk gehad. Bedankt voor alle steun en berichtjes.'

'Wellicht nam Mathieu te veel risico bij het passeren', zei Van Aert in een reactie. De Belg was blij met zijn overwinning, maar was met zijn gedachten vooral bij zijn concurrent. 'Het zou slecht voor de sport zijn als hij lang is uitgeschakeld. Laten we hopen dat het meevalt.' In de Azencross gingen meer veldrijders in de mist onderuit. De ondergrond was niet zo verhard als werd vermoed.