Wüst ook koningin op 3000 meter

Ireen Wüst heeft bij de NK afstanden in Heerenveen ook de 3000 meter op haar naam geschreven. De Brabantse topschaatsster van Justlease.nl zegevierde in een tijd van 4.02,31. Daarmee was de titelverdedigster haar ploeggenote Antoinette de Jong nog net te snel af (4.02,76).