Ter Mors verovert titel op 500 meter

Jorien ter Mors heeft donderdag bij de NK afstanden in Heerenveen voor de eerste keer de titel veroverd op de 500 meter. De schaatsster van Team AfterPay zegevierde in een tijd van 38,48 seconden. Floor van den Brandt eindigde als tweede (38,66) en Anice Das pakte brons (38,79).

Ter Mors pakte donderdag in Thialf haar tweede ticket voor de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. De Twentse rijdster eindigde woensdag als tweede op de 1500 meter, achter Ireen Wüst. Ook Van den Brandt en Das verzekerden zich van deelname aan het WK in Gangneung op de 500 meter.