Ibrox snakt naar Old Firm-succes

Het vuurwerk begint al vroeg op oudjaarsdag bij Ziggo Sport. Op de vroege middag is het weer tijd voor The Old Firm! 90 minuten passie en strijd tussen Schotse aartsrivalen Rangers FC en Celtic. Voor het eerst sinds bijna vijf jaar vechten de Glasgowse buren het weer uit op Ibrox, de thuishaven van The Rangers. De laatste editie daar eindigde in 3-2 voor de gastheren.

Een klein half jaar daarna moest Rangers vanwege een faillissement onderaan de ladder beginnen. Opmerkelijk eenvoudig maakten The Gers hun toer door de krochten van het Schotse voetbal. Dit jaar keerden zij terug op het hoogste niveau, waar ze het niet onverdienstelijk doen met de huidige tweede plek. Toch zetten de fans van The Light Blues even alles opzij wanneer de aartsrivaal op bezoek komt.

CELTS WANHOPIG OP ZOEK NAAR UITDAGING

Hoe anders verliep het de afgelopen jaren bij de groen-witte rivaal uit het oosten van de stad. Celtic had jarenlang niets te duchten van de matige tegenstanders in de Schotse Premier League. The Hoops werden ieder jaar met afstand landskampioen. Ook dit jaar lijkt de club ongestoord op weg naar de titel, met een voorsprong van zestien punten op de aartsrivaal, die een wedstrijd meer heeft gespeeld.

ALLE OGEN WEER OP GLASGOW

Met de terugkeer van Rangers FC op het hoogste niveau is The Old Firm weer in ere hersteld. Daarmee keert de spanning langzaam terug in het Schotse voetbal. Ondanks de burenruzie minimaal drie keer per jaar wordt uitgevochten, stemmen er iedere keer miljoenen kijkers op af, ook ver buiten de grenzen van het grauwe Glasgow. Vooral vanwege de ongeëvenaarde sfeer en het bikkelharde voetbal.

In september stonden de twee kemphanen in competitieverband al tegenover elkaar. Toen walste Celtic op Celtic Park met 5-1 over Rangers heen. Ook in de Schotse League Cup kwamen beide ploegen dit jaar al tegen elkaar uit en ook toen wonnen The Celts (1-0).

Op oudjaarsdag geniet je live van The Old Firm op Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport Select. Rangers en Celtic trappen om 13.15 uur op Ibrox af. Geen abonnee? Geen probleem! Je kunt de wedstrijd ook bekijken via Ziggo Sport Totaal Go.