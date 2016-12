Met Lebron winnen The Cavs gewoon weer

Cleveland Cavaliers heeft zich in de NBA hersteld van de ruime nederlaag tegen Detroit Pistons van maandag. Met de teruggekeerde LeBron James zegevierde de regerend kampioen bij Boston Celtics met 124-118. Het leek in het vierde kwart nog mis te gaan voor Cleveland, dat bijna een voorsprong van achttien punten verspeelde.

Kyrie Irving nam 32 punten van The Cavaliers voor zijn rekening. Kevin Love kwam tot dertig punten en James noteerde er 23. Tegen Detroit Pistons ontbrak James nog, omdat hij een dag eerder in de topper tegen Golden State Warriors een groot deel had gespeeld. De drie wedstrijden die de spelmaker dit seizoen rust kreeg, werden door The Cavs allemaal verloren.