Ronaldo niet gek, Neymar lokt landgenoot

Cristiano Ronaldo heeft over geld al geen klagen en weerstaat daardoor de verleiding naar China te vertrekken. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes vertelde dat een niet bij naam genoemde club 250 miljoen euro wil betalen aan Real Madrid om de beste voetballer van 2016 over te nemen. Zelf kan de Portugese geweldenaar 100 miljoen euro per jaar gaan verdienen, aldus Marca.

Toch hoeft de stinkend rijke club zich geen illusies te maken. 'Geld is niet alles', aldus Mendes. 'Real Madrid is zijn leven. Cristiano is blij en tevreden bij Real Madrid en wil niet naar China.' Ronaldo is bezig aan zijn achtste seizoen in Madrid en scoorde 270 keer in 240 duels in de Primera División.

Lukas Podolski rekent zich al wél rijk in China, want de aanvaller is volgens Fanatik dicht bij een overstap naar Guangzhou Evergrande. Galatasaray ontvangt 20 miljoen euro voor de 32-jarige Duitser en wil dat gebruiken om Aleix Vidal te halen. De rechtsback hoeft niet op veel speeltijd te rekenen bij Barcelona en mag daarom in januari vertrekken, maar El Mundo Deportivo weet dat hij niet naar Turkije wil.

NEYMAR BELT MET LANDGENOOT

Zo’n beetje alle topclubs zitten achter Philippe Coutinho aan. De Braziliaanse ster van Liverpool geniet van interesse van onder andere Barcelona, Real Madrid en Paris Saint-Germain. Hij heeft zijn keuze nog niet gemaakt, dus probeert Neymar hem daarmee een handje te helpen. De aanvaller van Barcelona hoopt zijn goede vriend en landgenoot te overtuigen ook voor de Catalaanse topclub te kiezen, weet Don Balón.

Barcelona is zeer te spreken over aankoop Samuel Umtiti. De Catalanen zijn door Red Bull Salzburg-coach en voormalig Barça-speler Óscar getipt over Dayot Upamecano, ook al een beloftevolle jonge Franse verdediger, meldt El Mundo Deportivo. Het 18-jarige talent is dit seizoen doorgebroken in de hoofdmacht en maakt indruk. 'Hij heeft de kwaliteiten om een uitstekende centrale verdediger te worden', aldus Óscar.

Chelsea wil een ervaren extra spits achter de hand hebben voor het geval Diego Costa geblesseerd raakt. The Daily Telegraph is te weten gekomen dat manager Antonio Conte mikt op Fernando Llorente van Swansea City. De Italiaanse coach werkte bij Juventus al samen met de lange Spaanse spits en weet wat hij aan hem heeft. Ook Javier Chicharito Hernández van Bayer Leverkusen is een optie.

ZLATAN WIL BRAZILIAANS CLUBJE WEL KAMPIOEN MAKEN

Braziliaanse clubs die kampioen willen worden, kunnen Zlatan Ibrahimovic als mogelijke versterking op hun lijstje zetten. De Zweedse superspits vertelde in een intreview met ESPN Brazil dat hij best open staat voor een Braziliaans avontuur. 'Waar ik heenga, pak ik titels. Misschien wordt het nog wel eens Brazilië, je weet het maar nooit', aldus de 35-jarige aanvaller van Manchester United.

Vincent Janssen krijgt gezelschap van een Spaans international. The Daily Mirror schrijft namelijk dat Isco naar Tottenham Hotspur komt. The Spurs hadden afgelopen zomer ook al interesse in de 24-jarige middenvelder, maar toen wilde hij nog voor zijn kans gaan bij Real Madrid. Daar mocht hij dit seizoen pas twee keer negentig minuten spelen, dus nu vindt hij het nu wél tijd voor een transfer naar Londen.

JESÉ TOCH NIET NAAR GRAN CANARIA

Las Palmas lijkt alsnog naast Jesé Rodríguez te grijpen. De nummer 10 van Spanje was er snel bij toen Paris Saint-Germain aangaf best af te willen van de Spaanse aanvaller. Maar nu zijn er kapers op de kust. Volgens Il Corriere dello Sport is AS Roma al aan het onderhandelen met de 23-jarige man van Las Palmas en lonkt ook AC Milan naar hem, schrijft Tuttosport.