Federer wil nog wel een aantal jaren door

Roger Federer denkt voorlopig nog niet aan stoppen. De 35-jarige Zwitser maakt na een rustperiode van een half jaar komende week zijn rentree in de Hopman Cup. 'Ik zie het niet zo, dat dit mijn laatste trip naar Australië is. Al kan het natuurlijk wel zo lopen. Maar ik wil nog wel een aantal jaren proftennis spelen', zei Federer vrijdag in Perth.