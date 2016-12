Live: Engelse kraker, Old Firm & Gym Gala

Bij Ziggo Sport sluit je het jaar knallend af! Je begint de dag met de kraker der krakers in Schotland: The Old Firm. Strijd gegarandeerd, want het gaat altijd hard tegen hard bij Rangers tegen Celtic. Vanavond geniet je van het Univé Gym Gala 2016 en we hebben ook Premier League-voetbal voor je. Manchester United-Middlesbrough en de Klapper van de Dag: Liverpool-Manchester City!

Wanneer Duel Kanaal 16.00 Manchester United - Middlesbrough Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 18.30 Liverpool - Manchester City Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Ziggo Sport Extra 1, Go

RANGERS OP ZOEK NAAR EERHERSTEL IN OLD FIRM

The Old Firm is terug! Rangers speelt weer op het hoogste niveau en daarom kunnen we weer smullen van de strijd tussen de twee succesvolste ploegen van Schotland: Rangers vs Celtic. Eerder dit seizoen won Celtic met liefst 5-1 van Rangers, dus The Gers zijn uit op revanche.

Wanneer Duel Kanaal 13.15 Rangers - Celtic Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Ziggo Sport Extra 1, Go

A TOUCH OF GOLD OP OUDEJAARSAVOND

Op oudejaarsavond geniet je op Ziggo Sport van het Univé Gym Gala 2016! A Touch of Gold is het thema van de 20ste editie van deze spectaculaire show, waarin topsport, acrobatiek en entertainment op inspirerende wijze samenkomen. Er komen ruim honderd wereldsterren naar het Ziggo Dome voor dit spektakel, waaronder turnhelden Sanne Wevers, Epke Zonderland en Yuri van Gelder.