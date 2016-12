Magische Messi met afstand beste spelmaker

Lionel Messi heeft voor de tweede keer op rij de titel van Best Playmaker gewonnen. De leden van de International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) stemden zo massaal op de Argentijnse tovenaar van Barcelona (172 keer), dat het verschil met nummer 2 Andrés Iniesta liefst 106 stemmen bedroeg. Toni Kroos bezet de derde plek op het podium met 21 stemmen minder dan Iniesta.

IN 90 DOELPUNTEN EEN BESLISSENDE ROL

Het kalenderjaar 2016 was weer een vruchtbare voor La Pulga (De Vlo). Hij won met Barcelona de landstitel, de Copa del Rey en de Spaanse Super Cup. Met de Argentijnse nationale ploeg greep de linkspoot opnieuw naast een hoofdprijs. In 2014 klopte Duitsland La Albiceleste in de WK-finale en in 2015 deed Chili dat in de Copa América-finale. Uiteraard was Messi's inbreng van vitaal belang.

MESSI'S 2016 IN CIJFERS VOOR CLUB EN LAND:

DUELS GOALS ASSISTS 61 59 31

MEER DAN 1 OP 1 DIT SEIZOEN

Voor het eerst in 4 seizoenen scoort Messi gemiddeld meer dan 1 doelpunt per wedstrijd. Met 25 treffers in 23 duels staat hij op 1,09. Er zijn maar 2 jaargangen waarin hij ook aan het einde van het seizoen meer dan 1 op 1 liep. In 2012/13 eindigde de goalgetter met 69 goals in 62 duels op 1,11 en een jaar eerder was het met 1,19 nog indrukwekkender dankzij 82 doelpunten in 69 wedstrijden.

MESSI'S MAGISCHE DRIBBELS DOOR DE JAREN HEEN: