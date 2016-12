Oud-Tourwinnaar Kübler (97) overleden

Ferdinand Kübler is overleden. Dat maakte het Zwitserse nieuwsagentschap ATS bekend. De Zwitser, die de Ronde van Frankrijk won in 1950, werd 97 jaar.

Kübler was de eerste Zwitser met een eindzege in de Tour. In 1951 veroverde hij de wereldtitel in het Italiaanse Varese. In 1951 en 1952 was Kübler ook de beste in Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. In 1954 won de Zwitser de groene trui in de Ronde van Frankrijk, terwijl hij in de eindrangschikking tweede werd.