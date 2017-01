Live: Arsenal, Tottenham en NBA

Een knallend begin van 2017 bij Ziggo Sport! Wij schotelen je vandaag twee fraaie duels uit de Premier League voor én een wedstrijd uit de NBA. Ga er dus maar goed voor zitten.

GUNNERS EN SPURS IN ACTIE

Het jaar 2017 wordt in de Premier League afgetrapt door twee Londense rivalen. Tottenham Hotspur gaat op bezoek bij Watford en Arsenal ontvangt Crystal Palace in het eigen Emirates Stadium. Zowel The Spurs als The Gunners hebben de drie punten nodig om de aansluiting met de top niet te verliezen.



Wanneer Duel Kanaal 14.30 Watford - Tottenham Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 17.00 Arsenal - Crystal Palace Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go

ATLANTA TEGEN SAN ANTONIO

In de nacht van zondag op maandag geniet je op Ziggo Sport van spektakel uit de NBA. Atlanta Hawks ontvangt San Antonio Spurs, de nummer 2 van de Western Conference.