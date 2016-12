Kleibeuker prolongeert titel op 5 km

Carien Kleibeuker heeft vrijdag tijdens de NK afstanden haar titel op de 5000 meter geprolongeerd. De 38-jarige stayer van Team Clafis zegevierde in een tijd van 6.58,78. Het zilver was voor haar zeventien jaar jongere tegenstander Antoinette de Jong, die eindigde in 6.59,79. Carlijn Achtereekte belandde op de derde plaats met een tijd van 7.00,83.