Mourinho wil Depay in Manchester houden

José Mourinho wil Memphis Depay niet kwijt. De Nederlandse vleugelspits komt dit seizoen slechts sporadisch in actie bij Manchester United, maar toch ziet zijn Portugese trainer niets in een verhuur of verkoop. Mourinho zei vrijdag dat alleen reservekeeper Sam Johnstone in aanmerking komt voor een tijdelijk vertrek.