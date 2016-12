'Trainer Prandelli stapt op bij Valencia'

Cesare Prandelli stopt al na amper drie maanden weer als trainer van Valencia. De 59-jarige Italiaan levert volgens Spaanse media zijn contract in, omdat de clubleiding de gedane beloftes niet waarmaakt. Prandelli zou zijn selectie komende maand mogen versterken met vijf spelers, maar daar blijkt geen geld voor.

Volgens Spaanse media zat Prandelli vrijdag met de leiding van Valencia om de tafel om zijn contract te laten ontbinden. Via de officiële kanalen van de club bleef het stil.

De oud-bondscoach van Italië ondertekende begin oktober nog een contract voor twee jaar bij de Spaanse club, die in handen is van zakenman Peter Lim uit Singapore. Prandelli was na Nuno, Gary Neville en Pako Ayestarán al de vierde trainer in een jaar tijd bij Valencia. De voormalige topclub is mede door financiële problemen ver weggezakten staat maar net boven de degradatiestreep.