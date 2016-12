Verbij verrassend naar titel in Thialf

Kai Verbij heeft zich verrassend tot kampioen getroond op de 1000 meter. De sprinter klokte in de laatste rit de snelste tijd: 1.08,22. Torenhoog favoriet Kjeld Nuis, al vier keer nationaal kampioen op deze afstand, moest met 1.08:22 genoegen nemen met zilver. Ronald Mulder neemt het brons mee naar huis met een tijd van 1.09,40.

Gary Hekman won de nationale titel bij de massastart. Na zestien ronden was hij in de eindsprint drievoudig kampioen Arjan Stroetinga met miniem verschil de baas. De winnaar en de nummer twee waren op de streep met het blote oog nauwelijks te onderscheiden. Jan Blokhuijsen pakte brons.

Eerder op de dag was Jorrit Bergsma de beste op de 10 kilometer. De regerend Olympisch kampioen versloeg in Sven Kramer met een ruime seconde voorsprong. Beide mannen plaatsten zich ook voor het EK Allround dat volgende week in Heerenveen plaatsvindt. Het brons was vanavond voor Bob de Vries.