Ter Mors weer de beste op 1000 meter

Jorien ter Mors blijft ongenaakbaar op de sprint. In Heerenveen prolongeerde zij haar nationale titel op de kilometer met een tijd van 1:15,15, een tiende sneller dan Marit Leenstra. De derde plek was voor Ireen Wüst met 1.15,98.

Irene Schouten was de beste in de massastart. Zij is, net als de mannelijke winnaar Hekman, nog niet zeker van deelname aan de massastart tijdens de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. Beiden nemen dankzij hun overwinning bij de NK al wel een prominente plaats in de voorlopige WK-selectie van bondscoach Geert Kuiper in.

Vanmiddag won de 38-jarige Carien Kleibeuker de 5 kilometer. De stayer eindigde gleed na 6.58,78 over de finish, een seconde sneller dan Antionette de Jong. Het brons was voor Carlijn Achtereekte met een tijd van 7.00,83.