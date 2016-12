Everton bijt zich stuk op stug Hull

Hull City heeft tegen Everton het tweede punt van december gepakt. In eigen KC Stadium hielden The Tigers het Everton van Ronald Koemand op 2-2. Met een schitterende vrije trap zorgde Robert Snodgrass halverwege de tweede helft voor het hoogtepunt van de wedstrijd.

Vanaf het begin had Hull het overwicht. De ploeg van intereimtrainer Mike Phelan was feller en legde meer kracht in het duel dan Everton. Na zes minuten leidde dit tot de openingstreffer van Michael Dawson. Uit een hoekschop kon hij vrijstaand binnenschieten.

Het lukte niet de voorsprong mee te nemen de kleedkamers in. Op slag van rust ging doelman David Marshall in de fout. Uit een hoekschop sloeg hij de bal knullig in eigen doel. Even leek Everton de overhand te nemen. Een poging van Romelu Lukaku eindigde op de lat.

Ook aan de andere kant werd het alumineum getest. Raakte Snodgrass eerst nog de lat (video), uit de volgende vrije trap was het wel raak:

Het lukte The Tigers niet The Toffees te kloppen. Ross Barkley, het grote talent, kopte kort voor tijd de gelijkmaker binnen. In de laatste minuten konden beide partijen niets meer aan de 2-2 stand veranderen.

Met het punt klimt Hull City over Swansea. Ze staan nu op plek 19. Everton verliest de aansluiting met de zes bovenste ploegen en voelt de hete adem van Southampton in de nek. Die ploeg speelt morgen thuis tegen West Brom.