Barney klopt Taylor in kwartfinale WK

Raymond van Barneveld heeft vrijdag de halve finales van het WK Darts bereikt. De 49-jarige Hagenaar versloeg zijn eeuwige rivaal Phil Taylor, de zestienvoudig wereldkampioen, in een spannend en intens gevecht met 5-3.

Barney strijdt op nieuwjaarsdag met topfavoriet Michael van Gerwen om een plek in de eindstrijd. Vorig jaar stonden Van Barneveld en Van Gerwen ook al tegenover elkaar op het WK. De Hagenaar verraste toen in de derde ronde de Brabantse favoriet. De andere halve finale gaat tussen de Schotten Peter Wright en titelverdediger Gary Anderson.

Bijna tien jaar na de historische WK-finale van 2007, waarin Van Barneveld zijn eerste en vooralsnog enige wereldtitel bij de PDC pakte door Taylor in een zinderend gevecht met 7-6 te verslaan, worstelden beide grootheden vrijdagavond met hun vorm.

HOGE PIEKEN, DIEPE DALEN

Zowel Van Barneveld als Taylor wisselde goede beurten en hoge finishes af met flinke dips en missers. Vooral de Hagenaar was het af en toe helemaal kwijt. Toch wist hij zich steeds weer op te richten en terug te knokken. Dat deed hij in de derde set, die hij na een 2-0-achterstand alsnog naar zich toetrok, en ook in de vierde.

Daarin kwam Van Barneveld tot twee keer toe achter te staan, maar hij won de set wel door prachtige finishes van 167 en 120. Nu was het Taylor vijf legs op rij won (3-3). Ook The Power beleefde daarna een inzinking. Van Barneveld won de zevende set met 3-0 en besliste de partij in de vijfde leg van de achtste set door 86 uit te gooien met bulls-eye.