Rockets halen uit tegen Clippers

LOS ANGELES (ANP/RTR) - James Harden heeft de Houston Rockets vrijdag (plaatselijke tijd) in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA aan een ruime overwinning geholpen op de Los Angeles Clippers. De 27-jarige Amerikaan noteerde in de met 140-116 gewonnen uitwedstrijd alweer voor de zevende keer dit seizoen een zogenoemde 'triple-double' (drie keer in de dubbele cijfers). Harden nam dertig punten voor zijn rekening, noteerde dertien rebounds en bracht daarnaast ook tien assists op zijn naam.