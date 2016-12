Murray besluit 2016 met zege op Raonic

Andy Murray is op het Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi als derde geëindigd. De Schotse nummer 1 van de wereld versloeg in de strijd om het brons de Canadees Milos Raonic met 6-3, 7-6 (6). Later op de dag gaat de finale van het invitatietoernooi tussen Rafael Nadal en David Goffin. Goffin had vrijdag verrassend van Murray gewonnen.