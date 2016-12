Celtic toch weer de sterkste in Old Firm

The Old Firm is terug. En hoe! Op Ibrox maakten Rangers en Celtic er weer een ouderwets spektakelstuk van. Na een wedstrijd vol passie en strijd stapte Celtic als winnaar van het veld. The Bhoys wonnen met 2-1 van The Gers en staan nu nog steviger aan kop. Het gat tussen de nummers 1 en 2 is al 19 punten.